بالفيديو.. “بن العمري” يتحول إلى مُهاجم ويُسجل بطريقة رائعة

قاد النجم الدولي الجزائري “جمال بن العمري” فريقه “الشباب” السعودي لبلوغ ربع نهائي منافسة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

“الشباب” واجه مُضيفه “شباب الأردن” أمسية اليوم الجمعة بعمان في لقاء العودة من الدور ثمن النهائي.

بعد ان انتهى لقاء الذهاب الذي جرى بالسعودية بتفوق زملاء “بن العمري” بهدف دون رد.

وكان “الشباب” مُنهزم اليوم قبل أن يظهر مدافع الخضر في الدقيقة 86 مُعدلا النتيجة ومانحا فريقه تأهلا ثمينا.