بالفيديو..بن العمري يحظى بتكريم من طرف بلدية الحراش
حظي صخرة دفاع المنتخب الجزائري جمال بن العمري اليوم الثلاثاء بتكريم خاص من طرف رئيس بلدية الحراش، بعد تتويجه بلقب كأس امم إفريقيا رفقة المنتخب الجزائري.
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ضبط حرس السواحل، أمس الإثنين، كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 108 كيلوغرام، ببني صاف، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء.
كما أوقف عناصر الدرك…
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شهدت تيزي وزو، بالأمس، سلسلة من الحرائق الغابية، التي اندلعت بالعديد من المناطق، منها، "تيقزيرت"، و"مقلع" ، "ايت يحي"، و"ذراع الميزان"، "ايمسوحال"، "عين الحمام"، "بوزقان".
أين…
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عُثر على عون أمن، يعمل بمجمع الغاز تقنتورين بعين ان امناس، متوفيا داخل غرفته.
المتوفي في العقد الثالث من العمر، ينحدر من ولاية تمنراست،كان داخل غرفته…
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