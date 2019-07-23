بالفيديو..بن العمري يحظى بتكريم من طرف بلدية الحراش

الرياضة
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بالفيديو..بن العمري يحظى بتكريم من طرف بلدية الحراش
بقلم يونس رزيق

حظي صخرة دفاع المنتخب الجزائري جمال بن العمري اليوم الثلاثاء بتكريم خاص من طرف رئيس بلدية الحراش، بعد تتويجه بلقب كأس امم إفريقيا رفقة المنتخب الجزائري.


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