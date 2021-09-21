بالفيديو.. بن العمري يسجل أول أهدافه بقميص نادي قطر

إفتتح المدافع الدولي الجزائري جمال بن العمري عداده التهديفي مع ناديه “قطر” في مباراة اليوم التي جمعته بنادي الشمال في إطار الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر والتي عرفت هزيمة رفقاء يوسف بلايلي بنتيجة 2-1.

وسجل جمال بن العمري الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة الـ80 من عمر المباراة برأسية قوية بعد مخالفة غير مباشرة لعبها زميله البلجيكي إسحاق مبينزا.

كما عرفت المباراة خروج اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي غاضبا من مدربه البرازيلي زي ريكاردو حيث أعرب عن إمتعاضه من هذا التغيير بإعتبار أنه كان من بين أفضل اللاعبين فوق أرضية الميدان.

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