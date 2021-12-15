بالفيديو.. بن العمري يمنح التقدم للخضر أمام قطر
بقلم حواز عبد النور
منح المدافع المحوري “جمال الدين بن العمري” التقدم للمُنتخب الوطني الجزائري أمام قطر.
ابن مدينة الحراش سجل الهدف الأول للخضر في الدقيقة ال59 عن طريق رأسية باغتت حارس قطر.
المواجهة الجارية بملعب الثمامة تدخل لحساب الدور نصف النهائي من منافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.
🇩🇿🔥 المنتخب الجزائري يتقدم بالنتيجة ويسجل الهدف الأول في شباك العنابي 🇶🇦#كأس_العرب #مونديال_العرب #قطر_الجزائر#FIFArabCup #ArabCup2021 pic.twitter.com/4jNmriiDfl
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2021
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