بالفيديو.. بن العمري يمنح التقدم للخضر أمام قطر

منح المدافع المحوري “جمال الدين بن العمري” التقدم للمُنتخب الوطني الجزائري أمام قطر.

ابن مدينة الحراش سجل الهدف الأول للخضر في الدقيقة ال59 عن طريق رأسية باغتت حارس قطر.

المواجهة الجارية بملعب الثمامة تدخل لحساب الدور نصف النهائي من منافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.