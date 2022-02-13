بالفيديو.. بن العمري يُسجل ويُقدم تمريرة حاسمة مع قطر !
بقلم عبد النور حواز
تألق أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، جمال الدين بن العمري، مع فريقه قطر القطري.
حيث سجل المدافع المحوري للخضر الهدف الأول لقطر أمام الشمال في الدقيقة ال25.
كما قدم بطل إفريقيا رفقة الخضر سنة 2019 التمريرة الحاسمة في الهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة 68.
بن العمري شارك أساسيا في اللقاء الذي انتهى بهدفين لهدف لصالح قطر في منافسة كأس أمير قطر.
🎥| هدف نادي قطر عن طريق اللاعب بشار رسن
قطر 2 – 1 الشمال#كأس_الأمير 🏆#كأس_الأمير50 pic.twitter.com/xU8eoDpi19
— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) February 13, 2022
🎥| هدف نادي قطر عن طريق اللاعب جمال بن العمري#كأس_الأمير 🏆#كأس_الأمير50 pic.twitter.com/WwFXWShbHX
— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) February 13, 2022
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