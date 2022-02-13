بالفيديو.. بن العمري يُسجل ويُقدم تمريرة حاسمة مع قطر !

تألق أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، جمال الدين بن العمري، مع فريقه قطر القطري.

حيث سجل المدافع المحوري للخضر الهدف الأول لقطر أمام الشمال في الدقيقة ال25.

كما قدم بطل إفريقيا رفقة الخضر سنة 2019 التمريرة الحاسمة في الهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة 68.

بن العمري شارك أساسيا في اللقاء الذي انتهى بهدفين لهدف لصالح قطر في منافسة كأس أمير قطر.