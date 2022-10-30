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الرياضة

بالفيديو.. بن بوعلي يُسجل هدفه الأول في بلجيكا بتمريرة من زرقان

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. بن بوعلي يُسجل هدفه الأول في بلجيكا بتمريرة من زرقان
صورة مركبة
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بصم سهرة اليوم الأحد اللاعب الجزائري، نذير بن بوعلي، على أول هدف له في مسيرته الاحترافية.

وذلك مع فريقه، سبورتينغ شار لوروا، في منافسة الدوري البلجيكي الممتاز الذي التحق به في الميركاتو الصيفي الماضي.

وجاء الهدف الأول لبن بوعلي أمام، رويال أنتويرب، عند حلول الدقيقة الـ35 بعد تمريرة حاسمة من مواطنه، أدم زرقان.

رابط دائم : https://nhar.tv/Ca6Uf
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