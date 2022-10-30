بالفيديو.. بن بوعلي يُسجل هدفه الأول في بلجيكا بتمريرة من زرقان

بصم سهرة اليوم الأحد اللاعب الجزائري، نذير بن بوعلي، على أول هدف له في مسيرته الاحترافية.

وذلك مع فريقه، سبورتينغ شار لوروا، في منافسة الدوري البلجيكي الممتاز الذي التحق به في الميركاتو الصيفي الماضي.

وجاء الهدف الأول لبن بوعلي أمام، رويال أنتويرب، عند حلول الدقيقة الـ35 بعد تمريرة حاسمة من مواطنه، أدم زرقان.