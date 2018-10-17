بالفيديو.. بن حمو:”لاعبو الخضر يجدون صعوبة كبيرة في إفريقيا”

أكد الحارس الدولي السابق محمد بن حمو أن اللعب في القارة السمراء أمر صعب خاصة وأن أغلب اللاعبين ينشطون في أوروبا.

وقال بن حمو في تصريح لتلفزيون النهار:”أعرف الظروف الصعبة في القارة الإفريقية ووجدت صعوبة عندما كنت ألعب في باريس سان جيرمان وذهبت رفقة الخضر للعب في زامبيا وليبيريا وكذلك رواندا”.

“في إفريقيا كل شيئ مُجهز لكي لا تكون في أريحية ورفاهية خاصة أرضيات الميدان الصعبة والنقل ومقر الإقامة والفرق شاسع بينها وبين الظروف في أوروبا”.

وأضاف حارس الخضر السابق:”المنتخبات الإفريقية تطورت بشكل كبير في الأونة الأخيرة ولم تصبح هناك منتخبات صغيرة”.