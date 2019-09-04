بالفيديو.. بن خماسة يندمج في تدريبات ملـﭭا

شارك الدولي الجزائري محمد بن خماسة، اليوم الأربعاء، في أول حصة تدريبية له، رفقة ناديه الجديد ملـﭭا الإسباني.

ورحب نادي ملـﭭا، بلاعبيه الجدد، مظهرا إياهم عبر مقطع فيديو، على الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، خلاله تدريبات الفريق.

وظهر اللاعب السابق لاتحاد العاصمة، بن خماسة، من خلال هذا الفيديو، رفقة زملائه الجدد، مندمجا في تدريبات ناديه الجديد.

يذكر أن محمد بن خماسة (26 عاما)، وقع لثلاثة مواسم في نادي ملـﭭا الإسباني، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.