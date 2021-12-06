بالفيديو.. بن دبكة:”مواجهة مصر مُهمة ونسعى للفوز بها”

أكد متوسط ميدان المُنتخب الوطني الجزائري “سفيان بن دبكة” أن مواجهة مصر ستكون مُهمة لهم من أجل احتلال المركز الأول.

كما قال لاعب الفتح السعودي في المنطقة المُختلطة اليوم الإثنين قبل انطلاق الحصة التدريبية الأخيرة للخضر.

“نعلم أن مواجهة مصر ستكون مُهمة لنا لتحديد صاحب المركز الأول، لكن الحمد الله أننا ضمنا التأهل قبل الجولة الأخيرة”.

كما أضاف:”سنلعب مواجهة الغد دون ضغط ونحن على أتم الجاهزية لها، نسعى للفوز واحتلال المركز الأول وجاهزون لمواجهة أي مُنافس في ربع النهائي”.

وختم:”أحاول دائما تقديم الأفضل فوق أرضية الميدان ونعلم بأن 40 مليون جزائري يُساندنا ونهدف لتشريف الشعب الجزائري”.