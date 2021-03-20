بالفيديو.. بن دبكة حاسم مع الفتح في الدوري السعودي

الرياضة
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بالفيديو.. بن دبكة حاسم مع الفتح في الدوري السعودي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

قدم أمسية اليوم السبت اللاعب الدولي الجزائري سفيان بن دبكة تمريرة حاسمة مع فريقه الفتح في الدوري السعودي للمحترفين.

التمريرة الحاسمة لمتوسط الميدان الجزائري جاءت ضد أهلي جدة وهي التمريرة الحاسمة الثانية له هذا الموسم.

بن دبكة كان وراء الهدف الثالث للفتح في المواجهة والذي جاء في الدقيقة ال68.

هذا وسجل خريج مدرسة نصر حسين داي 6 أهداف لحد الآن في الدوري السعودي.


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