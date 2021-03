بالفيديو.. بن دبكة حاسم مع الفتح في الدوري السعودي

التمريرة الحاسمة لمتوسط الميدان الجزائري جاءت ضد أهلي جدة وهي التمريرة الحاسمة الثانية له هذا الموسم.

بن دبكة كان وراء الهدف الثالث للفتح في المواجهة والذي جاء في الدقيقة ال68.

هذا وسجل خريج مدرسة نصر حسين داي 6 أهداف لحد الآن في الدوري السعودي.

🇩🇿🎯 Assist Sofiane Bendebka! His second assist of the season to go along with 6 goals #TeamDZ 💪pic.twitter.com/DqpxZpqITG

— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) March 20, 2021