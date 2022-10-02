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الرياضة

بالفيديو.. بن دبكة ممررا حاسما مع الفتح

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. بن دبكة ممررا حاسما مع الفتح
بن دبكة
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تألق أمسية اليوم الأحد اللاعب الدولي الجزائري، سفيان بن دبكة، مع فريقه الفتح.

وذلك بعد أن قدم تمريرة حاسمة بمناسبة مواجهة أبها في الدوري السعودي للمحترفين.

كما جاءت  التمريرة الحاسمة لمتوسط ميدان الخضر عند حلول الدقيقة الـ60 وقع من خلالها الفتح الهدف الثاني.

ويُذكر أن بن دبكة شارك في التربص الأخير للمنتخب الوطني وخاض مواجهة غينيا أساسيا.

رابط دائم : https://nhar.tv/RJ4XW
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