بالفيديو.. بن دبكة ممررا حاسما ويخلط أوراق عوار في السعودية

قاد الدولي الجزائري، سفيان بن دبكة، اليوم الخميس، فريقه الفتح للإطاحة بنادي الاتحاد في مفاجأة دوري روشن السعودي.

وشارك بن دبكة في الفوز الباهر لفريقه بثنائية دون رد، بعدما قدم تمريرة حاسمة في لقطة الهدف الأول.

كما عرفت المباراة مشاركة الدولي الجزائري الآخر حسام عوار أساسيا، لكنه فشل في قيادة فريقه للفوز ومواصلة المنافسة على اللقب.

وأخلط بن دبكة أوراق نادي الاتحاد الذي يصارع من أجل التتويج باللقب، إذ تجمد رصيده عند النقطة الـ65 وخلفه الهلال برصيد 61 نقطة ثم النصر صاحب المرتبة الثالثة (57 نقطة).

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