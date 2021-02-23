بالفيديو.. بن دبكة مُمررا حاسما مع الفتح ضد الإتفاق

الرياضة
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بالفيديو.. بن دبكة مُمررا حاسما مع الفتح ضد الإتفاق صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

برز أمسية اليوم الثلاثاء اللاعب الدولي الجزائري سفيان بن دبكة مع فريقه الفتح ضد الإتفاق في الدوري السعودي للمُحترفين.

خريج مدرسة نصر حسين داي قدم تمريرة حاسمة في الدقيقة ال36 افتتح من خلالها توفيق بوحميد النتيجة للفتح.

اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة ال20 شهد مُشاركة هلال العربي سوداني أساسيا قبل أن يُغيره مُدرب الفتح في الدقيقة ال75.

اللقاء الذي غاب عنه رايس وهاب مبولحي من جانب الإتفاق انتهى بفوز الآخير بثلاثية لهدفين.


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