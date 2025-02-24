بالفيديو.. بن دبكة هدافا ويقود الفتح لفوز مثير في السعودية

قاد الدولي الجزائري سفيان بن دبكة فريقه الفتح السعودي للفوز بثلاثية مقابل واحد أمام المستضيف الأخدود في الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وسجل بن دبكة في الدقيقة 49 من عمر المباراة، التي جرت بملعب نادي الأخدود، في لقاء مثير انتهى بتسجيل أربعة أهداف.

وأصبح بن دبمة ركيزة أساسية في نادي الفتج، منذ انضمامه إلى النادي، حيث يقدم أداءً ثابتًا، ويساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من الانتصارات، اخرها مباراة اليوم.

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