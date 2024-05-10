بالفيديو.. بن دبكة هدافا وينقذ الفتح من الهزيمة أمام الفيحاء

قاد الدولي الجزائري سفيان بن دبكة، أمس الخميس، فريق الفتح، لتحقيق نتيجة التعادل، في المباراة التي جمعتهم بمضيفهم نادي الفيحاء.

وشارك بن دبكة، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الفتح، في المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي.

كما تألق الدولي الجزائري، في الدقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة، من خلال تسجيله هدف التعادل لصالح الفتح.

وأنهى سفيان بن دبكة، وناديه الفتح، هذه المواجهة بنتيجة هدفين في كل شبكة، أمام مضيفهم فريق الفيحاء.