بالفيديو.. بن دبكة هداف امام نادي الفيحاء السعودي
بقلم يونس رزيق
إفتتح متوسط الميدان الجزائري سفيان بن دبكة عداده التهديفي في الموسم الكروي الجديد مع نادي الفتح السعودي أمسية اليوم السبت في مرمى نادي الفيحاء في إطار الجولة الـثانية من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل بن دبكة الهدف الوحيد للفتح في الدقيقة الـ 23 إلا أن فريق الفيحاء تمكن من تعديل النمتيجة في الدقيقة الـ 26 عن طريق اللاعب البرازيلي رامون لوبيز.
🇩🇿⚽️ Goal Sofiane Bendebka ! The Algerian midfielder opens the scoring for Al-Fateh against Al-Feiha in the Saudi league #TeamDZ pic.twitter.com/4EDOT2LfEz
— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) August 21, 2021
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