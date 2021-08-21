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الرياضة

بالفيديو.. بن دبكة هداف امام نادي الفيحاء السعودي

بقلم يونس رزيق
بالفيديو.. بن دبكة هداف امام نادي الفيحاء السعودي
اللاعب الجزائري لنادي الفتح السعودي سفيان بن دبكة.
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إفتتح متوسط الميدان الجزائري سفيان بن دبكة عداده التهديفي في الموسم الكروي الجديد مع نادي الفتح السعودي أمسية اليوم السبت في مرمى نادي الفيحاء في إطار الجولة الـثانية من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل بن دبكة الهدف الوحيد للفتح في الدقيقة الـ 23 إلا أن فريق الفيحاء تمكن من تعديل النمتيجة في الدقيقة الـ 26 عن طريق اللاعب البرازيلي رامون لوبيز.

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