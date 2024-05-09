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الرياضة

بالفيديو.. بن دبكة يبصم على هدف جميل في الدوري السعودي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. بن دبكة يبصم على هدف جميل في الدوري السعودي
بن دبكة
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سجل الدولي الجزائري سفيان بن دبكة هدفا شخصيا في مباراة فريقه الفتح أمام نادي الفيحاء التي يحتضنها ملعب “مدينة المجمعة الرياضية”.

و بصم بن دبكة على هدف التعادل في الدقيقة 76 من عمر الشوط الثاني، يعدل النتيجة لصالح فريقه في لقاء قوي و مثير.

ويواصل بن دبكة عروضه القوية مع ناديه السعودي، وهو الذي يعتبر إحدى ركائز الفريق، و اللاعب الذي نشط أكبر المباريات بشكل أساسي.

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