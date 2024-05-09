بالفيديو.. بن دبكة يبصم على هدف جميل في الدوري السعودي
بقلم عزيز طالبي
سجل الدولي الجزائري سفيان بن دبكة هدفا شخصيا في مباراة فريقه الفتح أمام نادي الفيحاء التي يحتضنها ملعب “مدينة المجمعة الرياضية”.
و بصم بن دبكة على هدف التعادل في الدقيقة 76 من عمر الشوط الثاني، يعدل النتيجة لصالح فريقه في لقاء قوي و مثير.
ويواصل بن دبكة عروضه القوية مع ناديه السعودي، وهو الذي يعتبر إحدى ركائز الفريق، و اللاعب الذي نشط أكبر المباريات بشكل أساسي.
الفتح يعود سريعًا 🔥
سفيان بن دبكه يمنح الفتح هدف التعادل ⚽️#الفيحاء_الفتح#كورة_بريك
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— Koora Break | كورة بريك (@Koora_Break) May 9, 2024
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