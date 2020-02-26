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بالفيديو.. “بن دبكة” يبعث برسالة مُباشرة لبلماضي

الرياضة
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بالفيديو.. “بن دبكة” يبعث برسالة مُباشرة لبلماضي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

بعث اللاعب الدولي الجزائري “سفيان بن دبكة” وسط ميدان فريق “الفتح” السعودي رسالة مُباشرة للناخب الوطني “جمال بلماضي”.

إبن حسين داي قال لقناة “أم بي سي”:”المنتخب الوطني يبقى طموح لكل لاعب ولما لا العودة مُجددا للخضر في المُستقبل”.

“أبلغ 27 سنة ومن حقي أن أطمح للعودة للمنتخب، العمل الجاد والمستوى الذي أُقدمه سيسمحان لي بالعودة لمحاربي الصحراء”.

يُذكر أن “بيبيكة” شارك في أولمبياد “ريو دي جانيرو” رفقة الأولمبيين كما خاض دقائق فقط مع المنتخب الأول في عهد كريستيان غوركوف.


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