بالفيديو.. “بن دبكة” يبعث برسالة مُباشرة لبلماضي

إبن حسين داي قال لقناة “أم بي سي”:”المنتخب الوطني يبقى طموح لكل لاعب ولما لا العودة مُجددا للخضر في المُستقبل”.

“أبلغ 27 سنة ومن حقي أن أطمح للعودة للمنتخب، العمل الجاد والمستوى الذي أُقدمه سيسمحان لي بالعودة لمحاربي الصحراء”.

يُذكر أن “بيبيكة” شارك في أولمبياد “ريو دي جانيرو” رفقة الأولمبيين كما خاض دقائق فقط مع المنتخب الأول في عهد كريستيان غوركوف.

Sofiane Bendebka's interview with @sadaalmalaeb (thanks to @4gsport2020 🙏) pic.twitter.com/awZgBfbfhn

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) February 26, 2020