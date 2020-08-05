بالفيديو.. بن دبكة يرفع رصيده لأربعة أهداف بألوان الفتح

رفع الدولي الجزائري سفيان بن دبكة، لاعب نادي الفتح السعودي، رصيده من الأهداف لهذا الموسم رفقة فريقه لأربعة أهداف.

وشارك بن دبكة، في المواجهة التي استضاف فيها ناديه الفتح، أمس الثلاثاء، فريق الفيحاء، ضمن الجولة الـ 23 من الدوري السعودي.

وساهم اللاعب السابق لمولودية الجزائر، في حسم الفوز لصالح فريقه، في هذه المباراة، بعدما سجل الهدف الثاني والأخير، في هذه المواجهة في الدقيقة الـ75.

وبهذا رفقع سفيان بن دبكة، رصيده من الأهداف، بألوان ناديه الفح السعودي إلى 4 أهداف، من أصل 8 مباريات شارك فيها، منذ انضمامه إليه في الميركاتو الشتوي المنصرم.