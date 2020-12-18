بالفيديو.. بن دبكة يسجل من جديد ويرفع رصيده لهذا الموسم

أمضى الدولي الجزائري سفيان بن دبكة لاعب الفتح السعودي، على هدف جديد هذا الموسم، خلال المواجهة التي جمعتهم بنادي الهلال.

ودخل بن دبكة، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الفتح، في مواجهة فريق الهلال، ضمن منافسة الكأس السعودية.

وبرز اللاعب السابق لمولودية الجزائر، في الدقيقة الـ88 من عمر اللقاء، أين سجل الهدف الثاني في المباراة، مانحا الفوز لناديه الفتح.

وبهذا رفع سفيان بن دبكة، رصيده من الأهداف لهذا الموسم، إلى 6 أهداف في مختلف المنافسات التي خاضها رفقة ناديه الفتح السعودي.