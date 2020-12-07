بالفيديو.. بن دبكة يسجل هدفه الخامس هذا الموسم في الدوري السعودي

رفع الدولي الجزائري سفيان بن دبكة اليوم الإثنين، رصيده من الأهداف رفقة ناديه الفتح، خلال المواجهة التي جمعتهم بنادي أبها.

وشارك بن دبكة، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الفتح السعودي، أين برز في الدقيقة الـ45 من عمر المباراة، بتقليصه النتيجة لصالح ناديه عن طريق ضربة جزاء.

وبهذا بلغ اللاعب السابق لمولودية الجزائر، على الهدف الخامس له هذا الموسم، في 6 مباريات شارك فيها، رفقة نادي الفتح.

يذكر أن سفيان بن دبكة، أصبح ركيزة أساسية في تشكيلة ناديه الفتح، بالنظر لمردوده الكبير بداية هذا الموسم.