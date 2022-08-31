بالفيديو.. بن دبكة يشارك في المهرجان التهديفي للفتح السعودي

شارك الدولي الجزائري سفيان بن دبكة في فوز فريقه الفتح السعودي اليوم الخميس امام نادي الباطن في الدوري السعودي.

واكّد بن دبكة استعداده لتقديم مستوى كبير هذا الموسم رفقه فريقه السعودي على أمل الحفاظ على مكانة لدى الناخب الوطني بلماضي.

كما قدّم بن بدكة تمريرة حاسمة لزميله في الفريق مراد باتنا في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

و انتهت المباراة بفوز إبن فريق نصر حسين داي وزملائه بنتيجة خمسة اهداف مقابل صفر.

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