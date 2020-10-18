بالفيديو.. بن دبكة يفتتح عداده التهديفي لهذا الموسم رفقة الفتح

افتتح الدولي الجزائري سفيان بن دبكة عداده التهديفي لهذا الموسم، خلال المواجهة التي جمعت ناديه الفتح، اليوم الأحد، بفريق النصر.

ودخل سفيان بن دبكة، أساسيا في هذه المباراة، أين استغل أولى الفرص لافتتاح باب التسجيل، في الدقيقة الـ12، مانحا التقدم لناديه الفتح.

وفرض اللاعب السابق لمولودية الجزائر، ضغطا على دفاع الخصم الذي راتكب خطأ، استغله بن دبكة، لتوقيع أول أهدافه في هذا الموسم.

يذكر أن سفيان بن دبكة (28 عاما)، ينزل ضيفا رفقة ناديه الفتح، بملعب نادي النصر، ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي.