بالفيديو.. بن دبكة يفتك صدارة قائمة هدافي الفتح السعودي

تألق الدولي الجزائري سفيان بن دبكة، متوسط ميدان الفتح، بتسجيله هدفا حاسما في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني، مانحا فريقه التعادل أمام نادي الرياض في مباراة مثيرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ويعد هذا الهدف، عن طريقة رأسية محكمة، استمرارا لتألق بن دبكة في الموسم الحالي، حيث سجل 9 أهداف في 27 مباراة كاملة، ليفتط قائمة هدافي فريقه في الدوري حتى الأن رفقة المهاجم مراد باتنة.

ويعتبر خريج مدرسة حسين داي من الركائز الأساسية في تشكيلة الفتح، و يواصل تقديم مستويات مميزة، التي ساهم بها في شكل كبير في موقع الفريق في البطولة.

كما يعتبر متوسط ميدان الخضر خامس أفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 33 هدف إلى هدف اليوم، ليكتب إسمه بأحرف من ذهب.

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