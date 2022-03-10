بالفيديو.. بن دبكة يُسجل مُجددا في الدوري السعودي

تألق أمسية اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري، سفيان بن دبكة، مع فريقه الفتح في الدوري السعودي للمُحترفين.

متوسط ميدان الخضر سجل الهدف الأول للفتح أمام الضيف أبها عند حلول الدقيقة 67.

كما قاد بن دبكة فريقه للفوز بثلاثية دون رد لحساب الجولة 24.

ابن حسين داي الذي شارك أساسيا غادر الميدان في الدقيقة ال89.