بالفيديو.. “بن دبكة” يُسجل هدفه الثالث في الدوري السعودي

الفتح واجه الضيف الوحدة لحساب الجولة ال20 وفاز عليه بثلاثية كاملة مُقابل هدفين.

لاعب مولودية الجزائر السابق الذي شارك أساسيا سجل الهدف الأول للفتح في الدقيقة 42 كما تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 90+3.

🇩🇿⚽️ Goal Sofiane Bendebka ! The Algerian midfielder is on fire with his 3rd goal in 3 games in the Saudi league 🔥🔥 #TeamDZ

📽: @riyadiyatv pic.twitter.com/SxhZkF3DX7

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) February 29, 2020