بالفيديو.. “بن دبكة” يُسجل هدفه الثالث في الدوري السعودي

سجل أمسية اليوم السبت اللاعب الدولي الجزائري “سفيان بن دبكة” هدفه الثالث مع فريقه الفتح في الدوري السعودي للمحترفين.

الفتح واجه الضيف الوحدة لحساب الجولة ال20 وفاز عليه بثلاثية كاملة مُقابل هدفين.

لاعب مولودية الجزائر السابق الذي شارك أساسيا سجل الهدف الأول للفتح في الدقيقة 42 كما تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 90+3.