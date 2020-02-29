بالفيديو.. “بن دبكة” يُسجل هدفه الثالث في الدوري السعودي

الرياضة
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بالفيديو.. “بن دبكة” يُسجل هدفه الثالث في الدوري السعودي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

سجل أمسية اليوم السبت اللاعب الدولي الجزائري “سفيان بن دبكة” هدفه الثالث مع فريقه الفتح في الدوري السعودي للمحترفين.

الفتح واجه الضيف الوحدة لحساب الجولة ال20 وفاز عليه بثلاثية كاملة مُقابل هدفين.

لاعب مولودية الجزائر السابق الذي شارك أساسيا سجل الهدف الأول للفتح في الدقيقة 42 كما تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 90+3.


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