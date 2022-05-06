بالفيديو.. بن دبكة يُسجل هدفه السادس هذا الموسم في الدوري السعودي

وقع أمسية اليوم الجمعة اللاعب الدولي الجزائري، سفيان بن دبكة، هدفه السادس هذا الموسم في الدوري السعودي للمُحترفين.

متوسط ميدان الخضر سجل الهدف الثالث لفريقه الفتح أمام مُضيفه إتحاد جدة.

وجاء هدف ابن حسين داي في الدقيقة 60 برأسية محكمة ليحتفل بطريقته الخاصة.

كما يشهد هذا الموسم تألقا كبيرا للاعب الخضر ماجعل جمال بلماضي يستدعيه للمُنتخب الأول.

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