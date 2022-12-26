بالفيديو.. بن دبكة هداف ويُختار رجل مواجهة الشباب

قاد اليوم الإثنين اللاعب الدولي الجزائري، سفيان بن دبكة، فريقه الفتح لهزم الشباب.

وانتهت موقعة الجولة 10 من دوري روشن السعودي للمحترفين برباعية لهدف وحيد.

وسجل خريج مدرسة نصر حسين داي الهدف الأول في مباراة اليوم من ركلة جزاء.

كما منح بن دبكة تمريرة حاسمة في لقاء الشباب ليُختار رجل المواجهة من قبل موقع سوفا سكور بعلامة 8.2.