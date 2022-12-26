بالفيديو.. بن دبكة هداف ويُختار رجل مواجهة الشباب
قاد اليوم الإثنين اللاعب الدولي الجزائري، سفيان بن دبكة، فريقه الفتح لهزم الشباب.
وانتهت موقعة الجولة 10 من دوري روشن السعودي للمحترفين برباعية لهدف وحيد.
وسجل خريج مدرسة نصر حسين داي الهدف الأول في مباراة اليوم من ركلة جزاء.
كما منح بن دبكة تمريرة حاسمة في لقاء الشباب ليُختار رجل المواجهة من قبل موقع سوفا سكور بعلامة 8.2.
سفيان بن دبكة🇩🇿 ضد الشباب🇸🇦
1 هدف ⚽️
1 أسيست 👟
سجل ومنح أسيست في لقاء واحد للمرة الرابعة بقميص نادي الفتح 🏅
سجل في الدوري للموسم الرابع تواليا 🏅
الاكثر صناعة للفرص (3) 🔑
3 كرات طويلة ناجحة من 3 🔭
3 تدخلات ❌
7 ربح للالتحام من 12 ⚔
رجل المقابلة بتقييم سوفاسكور 8,2 🎖 pic.twitter.com/cZWmbqsp2Y
— SofascoreAR (@SofaScoreARB) December 26, 2022
هدف سفيان بن دبكة امام الشباب
pic.twitter.com/wstJu1EBCX
— د. صالح آل سالم اليامي (@BhSaleh) December 26, 2022