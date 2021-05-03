بالفيديو.. بن رحمة حاسم ويقود ويستهام للفوز على بيرنلي

قاد النجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة سهرة اليوم الإثنين فريقه ويستهام يونايتد للفوز على مُضيفه بيرنلي.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة ال34 من الدوري الإنجليزي الممتاز انتهت بفوز زملاء بن رحمة بهدفين لهدف وحيد.

الساحر الجزائري الذي شارك أساسيا قدم التمريرة الحاسمة في الهدف الثاني الذي سجله أنتونيو في الدقيقة ال29.

بن رحمة غادر الميدان في الدقيقة ال78 تاركا مكانه لزميله.