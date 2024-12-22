بالفيديو.. بن رحمة حاسم ويُسجل هدفًا عالميًا

خطف لاعب “الخضر” ونجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي، سعيد بن رحمة، الأنظار سهرة أمس السبت، بمناسبة لقاء الدور 32 من كأس فرنسا، بين ناديه والمضيف فينيي-أولنوي.

وقاد الدولي الجزائري، ناديه أولمبيك ليون، للعبور إلى الدور القادم من منافسة كأس فرنسا، بعدما كان وراء ثنائية الفوز.

وسجّل بن رحمة، هدفا من مخالفة مباشرة من بعد 25 مترا، بطريقة عالمية في الدقيقة 44. وعاد في الدقيقة 85 ليقدم تمريرة حاسمة لزميله الجورجي، جيورج ميكوتادزي، بينما قلص المنافس النتيجة في الأنفاس الأخيرة من اللقاء.

وفي المقابل، اختارت جماهير “لوال” نجم الخضر، أفضل لاعب في لقاء الكأس. بعدما نال نسبة 59.7 من الأصوات، متقدما بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، الجورجي ميكوتادزي، الذي تحصل على 24.5، متبوعا بالفرانكو جزائري، ريان شرقي، بـ 12.2.

☄ Le coup franc en pleine lucarne signé Saïd Benrahma 💥🎁 1-2 #EFAFCOL pic.twitter.com/nS1ZN3MJSk — Olympique Lyonnais (@OL) December 21, 2024

Lancé par Saïd Benrahma, @MikautadzeG vient croiser sa frappe pour faire le break ⚽💫 1-2 #EFAFCOL pic.twitter.com/28QV1oQU22 — Olympique Lyonnais (@OL) December 22, 2024