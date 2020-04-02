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بالفيديو.. بن رحمة: “محرز أفضل لاعب في تاريخ الجزائر”

الرياضة
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بالفيديو.. بن رحمة: “محرز أفضل لاعب في تاريخ الجزائر”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب نادي برينتفورد، أن مواطنه رياض محرز، هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم الجزائرية.

وصرح سعيد بن رحمة، مجيبا على أسئلة متابعيه عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستغرام”: ” بالنسبة لي أفضل لاعب على الإطلاق هو محرز”.

وأضاف: “هو لاعب رائع، فاز بكل شيء تقريبًا في مسيرته، فاز بكأس إفريقيا للأمم، الدوري إنجليزي، كما تم اختياره كأفضل لاعب في إنجلترا”.

وتابع سعيد بن رحمة: “إنه الأفضل بالنسبة لي، لقد كان هناك لاعبون عظماء في الماضي، لكن الرقم1 في تاريخ الجزائر هو محرز”.


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