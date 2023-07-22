بالفيديو.. بن رحمة ممررا حاسما في ودية ويست هام التحضيرية

بصم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في المباراة الودية لفريقه ويست هام يونايتد أمام نادي داج وريد على تمريرة حاسمة.

و منح سعيد بن رحمة تمريرة حاسمة، بعدما قام بعمل كبير بشكل انفرادي، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين مقابل هدفين. أمام الخصم الناشط في دوري الدرجة الخامسة البريطانية.

كما شارك مهاجم الخضر في المباراة بشكل أساسي، في المحطة التحضيرية لانطلاق بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.

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