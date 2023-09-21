بالفيديو.. بن رحمة ممرّرا حاسما ويقود المطارق لفوز جديد
بقلم عزيز طالبي
شارك الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في الفوز المذهل الذي حققه فريقه ويست هام أمام ضيفه باتشكا توبولا الصربي.
وانتهت المباراة المثيرة التي جرت بملعب لندن الأولمبي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد.
كما قدم سعيد بن رحمة تمريرة حاسمة و سحرية في مباراة اليوم عندما راوغ المدافع الأيمن للنادي الصربي بطريقة جميلة جدا، أين وضعها زميله في الشباك، ليسجل المطارق ثنائية بعدها.
عمل رائع من سعيد بن رحمة في هدف تعادل ويستهام 🥹🪄pic.twitter.com/BT71Yd7SH3
— Koora DZair 🇩🇿 (@Koora_DZair) September 21, 2023
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