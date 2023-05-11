بالفيديو..  بن رحمة هدافا في مباراة ويست هام وألكمار

تمكن الدولي الجزائري سعيد بن رحمة من تعديل النتيجة لفريقه ويست هام الإنجليزي خلال مواجهة أزاد الكمار بملعب لندن الأولمبي.

وسجّل بن رحمة هدف التعادل في الدقيقة 66 من مجريات اللقاء ضمن منافسة دور المؤتمر الاوروبي.

ويمرّ مهاجم الخضر بمرحلة زاهية في مشواره الكروي وهو الذي كان رجل مباراة مانشستر يونايتد. الماضية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/captio