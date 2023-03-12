بالفيديو..بن رحمة هدافا في مواجهة أستون فيلا

عاد الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، اليوم الأحد، للتألق في سماء “البريميرليغ” بمناسبة المباراة الجارية حاليا بين ناديه واست هام وضيفه أستون فيلا، ضمن الجولة الـ 27.

وشارك بن رحمة، أساسيا في اللقاء الذي تأخر فيه ناديه بهدف منذ الدقيقة الـ 18، عن طريق، أولي واتكينز.

غير أن الدولي الجزائري، أعاد الأمور إلى نصابها بحلول الدقيقة الـ 26، بهدف من ضربة جزاء.

وبهذا الهدف رفع بن رحمة، رصيده في الموسم الجاري من البريميرليغ إلى 4 أهداف مقابل 3 تمريرات حاسمة، مقابل هدف وتمريرة حاسمة في دوري المؤتمر الأوروبي، وهدفين في كأس الاتحاد الانجليزي.