بالفيديو.. بن رحمة هدافا ويساهم في فوز ليون على حساب لوهافر

تألق الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، أمسية اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت ناديه ليون، بالضيف نادي لوهافر، لحساب الليغ1 الفرنسية.

وبدأ بن رحمة، هذه المباراة من على دكة البدلاء، قبل أن يتم اقحامه في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة الـ27.

وتمكن الدولي الجزائري، من استغلال الدقائق القليلة التي أتيحت له، من أجل ترك بصمته في هذا اللقاء، بتسجيله الهدف الرابع لناديه ليون.

وأنهى اسماعيل بن رحمة، وناديه ليون، هذه المباراة لصالحهم بنتيجة أربعة أهداف دون رد، على حساب نادي لوهافر.