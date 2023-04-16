بالفيديو.. بن رحمة هداف في مواجهة أرسنال

نجح الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، هز الشباك مجددا اليوم الأحد، خلال مباراة فريقه ويست هام، أمام الضيف أرسنال.

وشارك بن رحمة أساسيا ضمن تشكيلة ناديه ويست هام، في هذه المواجهة التي دمعتهم بأرسنال، ضمن الجولة الـ31 من البريمرليغ.

كما برز النجم الجزائري بقوة في الدقيق الـ33 من عمر المباراة، بعدما تمكن من افتتاح باب التسجيل لفريق ويست هام.

وبهذا الهدف، قلص بن رحمة الفارق لصالح ناديه، أمام أرسنال المتفوق بنتيجة هدفين لهدف، مع نهاية الشوط الأول.