بالفيديو.. بن رحمة هداف ويساهم في فوز ليون على حساب ليل

ساهم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم الإثنين، في الفوز الذي حققه ناديه ليون، على حساب مضيفهم نادي ليل.

وشارك بن رحمة، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه ليون، في هذه المباراة من الجولة الـ32 لليغ1، في مواجهة مواطنه نبيل بن طالب، وفريقه ليل.

كما برز بن رحمة، بقوة في الدقيقة الـ65 من عمر هذه المباراة، بتسجيله الهدف الأول لفريقه ليون، والذي قلص من خلاله الفارق.

وانتهت هذه المباراة لصالح سعيد بن رحمة، وناديه ليون، بنتيجة (4-3)، على حساب نبيل بن طالب، وفريقه ليل.