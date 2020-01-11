بالفيديو.. بن رحمة هداف ويقود فريقه للفوز أمام كوينز بارك رينجرز

سجل اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة الهدف الأول لفريقه برينتفورد ظهيرة اليوم السبت أمام ضيفه كوينز بارك رينجيرز في إطار الجولة الـ27 من الشامبيونشيب.

وسجل بن رحمة الهداف الأول لفريقه عند الدقيقة الـ19، قبل أن يضيف مبومو الهدف الثاني في الدقيقة الـ23، ويضيف واتكينس الهدف الثالث في الدقيقة الـ33، ليقلص اللاعب ويلس الفارق بهدف في الدقيقة الـ63.