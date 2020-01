بالفيديو.. بن رحمة هداف ويقود فريقه للفوز أمام كوينز بارك رينجرز

وسجل بن رحمة الهداف الأول لفريقه عند الدقيقة الـ19، قبل أن يضيف مبومو الهدف الثاني في الدقيقة الـ23، ويضيف واتكينس الهدف الثالث في الدقيقة الـ33، ليقلص اللاعب ويلس الفارق بهدف في الدقيقة الـ63.

🇩🇿 | Et un nouveau but pour Saïd Benrahma en championship. 🔥

On espère vraiment qu’un club de Premier League manifestera de l’intérêt pour lui. pic.twitter.com/gLOBgTA2kH

— Joueurs Algériens 🇩🇿 (@JoueursDZ) January 11, 2020