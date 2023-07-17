بالفيديو.. بن رحمة يباشر تحضيراته الصيفية مع ويست هام

عاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، إلى معقل فريقه وست هام الإنجليزي، أين شرع في التحضيرات الصيفية الخاصة بالمسوم المقبل.

ونشرت إدترة ويست هام، اليوم الإثنين، عبر الحساب الرسمي لفريق على “تويتر”، مقطع فيديو، لبن رحمة.

كما أبرزت إدارة النادي الإنجليزي، اندماج نجمها الدولي الجزائري، في التحضيرات الصيفية للفريق رفقة بقية زملائه، تحضيرا للموسم الجديد.

يذكر أن سعيد بن رحمة، الذي يعد ركيزة أساسية في ناديه ويست هام، قاد الموسم الماضي، فريقه للتويج بكأس دوري المؤتمرات الأوروبي.