إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. بن رحمة يبدع ويقود ليون لنهائي كأس فرنسا

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. بن رحمة يبدع ويقود ليون لنهائي كأس فرنسا
بن رحمة
  • 1728
  • 0

قاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة فريقه ليون الفرنسي لنهائي كأس فرنسا بعد الفوز أمام فالنسيان بثلاثية نظيفة وكان صاحب إحدى التمريرات الحاسمة.

وعرفت المباراة تألق بن رحمة بشكل مبهر و كبير،  في المباراة التي عرفت حضور قياسي لأنصار “لوال” الذين تمتعوا كثيرا بمهاجم مهاجم الخضر.

وعرفت إحدى لقطات المباراة التي قام بها بن رحمة وهي التي راوغ فيها الخصم على طريقة نيمار البرازيلي، رد فعل قوية من الأنصار الذين هتفوا كثيرا باسم اللاعب المعار من ويست هام الإنجليزي.

كما نال بن رحمة تنقيطا مميزا من قبل موقع “سوفاسكور” المتخصص الذي وصل إلى 8.2 من 10.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/96iJs
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر