بالفيديو.. بن رحمة يبدع ويقود ليون لنهائي كأس فرنسا

قاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة فريقه ليون الفرنسي لنهائي كأس فرنسا بعد الفوز أمام فالنسيان بثلاثية نظيفة وكان صاحب إحدى التمريرات الحاسمة.

وعرفت المباراة تألق بن رحمة بشكل مبهر و كبير، في المباراة التي عرفت حضور قياسي لأنصار “لوال” الذين تمتعوا كثيرا بمهاجم مهاجم الخضر.

وعرفت إحدى لقطات المباراة التي قام بها بن رحمة وهي التي راوغ فيها الخصم على طريقة نيمار البرازيلي، رد فعل قوية من الأنصار الذين هتفوا كثيرا باسم اللاعب المعار من ويست هام الإنجليزي.

كما نال بن رحمة تنقيطا مميزا من قبل موقع “سوفاسكور” المتخصص الذي وصل إلى 8.2 من 10.