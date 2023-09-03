بالفيديو.. بن رحمة يبدي شغفه بالرياضة القتالية (UFC)

أظهر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، نجم نادي ويست هام الإنجليزي، شغفه بالرياضة القتالية المعروفة باسم (UFC).

وقام بن رحمة، بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “اسنتغرام”، ظهر من خلاله، وهو يحظر إحدى المنازلات القتالية، بفرنسا.

كما ظهر إلى جانب الدولي الجزائري، كل من سفيان بوفال، لاعب الريان القطري، وأمين حارث، لاعب أولمبيك مارسيليا.