بالفيديو.. بن رحمة يبدي شغفه بالرياضة القتالية (UFC)
بقلم كريم تيغرمت
أظهر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، نجم نادي ويست هام الإنجليزي، شغفه بالرياضة القتالية المعروفة باسم (UFC).
وقام بن رحمة، بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “اسنتغرام”، ظهر من خلاله، وهو يحظر إحدى المنازلات القتالية، بفرنسا.
كما ظهر إلى جانب الدولي الجزائري، كل من سفيان بوفال، لاعب الريان القطري، وأمين حارث، لاعب أولمبيك مارسيليا.
Said Benrahma présent à l’UFC Paris en compagnie de Sofiane Boufal ! 🥊 pic.twitter.com/BQEOjBJFNA
— 𝗔𝗿𝗼𝗯𝗮𝘀𝗲𝗗𝘇𝗮𝗶𝗿 🇩🇿💫 (@arobasedzair2) September 2, 2023
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