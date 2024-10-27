بالفيديو.. بن رحمة يبصم على تمريرة حاسمة في تعادل ليل أمام أوكسير

تعادل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم الأحد، رفقة ناديه ليل، في المباراة التي جمعتهم بالضيف نادي أوكسير لحساب الليغ1 الفرنسية.

وشارك بن رحمة أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه ليل، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

كما نجح الدولي الجزائري، في تقديم تمريرة حاسمة، جاء على اثرها الههدف الأول لناديه ليل، في هذا اللقاء.

وأنهى سعيد بن رحمة، وناديه ليل، مبارتهم أمام الضيف أوكسير بنتيجة هدفين في كل شبكة.