بالفيديو.. بن رحمة يبصم على هدف عالمي في مرمى كريستال بلاص
بقلم كريم تيغرمت
نجح سعيد بن رحمة، اليوم الأحد، في هز الشباك من جديد، خلال المواجهة التي جمعت فريقه ويست هام، بكريستال بلاص.
وشارك بن رحمة أساسيا ضمن تشكيلة ناديه ويست هام، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ15 من البريمرليغ.
كما نجح الدولي الجزائري، في منح التقدم لفريقه، بتسجيله الهدف الأول، بعد عمل فردي، وتسديدة قوية اسكنها شباك المنافس.
WEST HAM UNITED 1-0 CRYSTAL PALACE
⚽ 20′ Saïd Benrahma (#WHU)pic.twitter.com/7p2bE0Vn2E
— All goals replay (@goalsreplayg) November 6, 2022
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