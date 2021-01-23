بالفيديو.. بن رحمة يتألق ويُقدم تمريرة حاسمة

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. بن رحمة يتألق ويُقدم تمريرة حاسمة
بقلم إسماعيل عشاش

عاد الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، للتألق رفقة ناديه واست هام، بمُناسبة مواجهة دوكاستر، في منافسة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وشارك الجناح الطائر، أساسيا في مركز جديد عليه كصانع لعب، ولكن هذا لم يمنعه من البروز، مُهديا هدفا لزميله يارمولينكو.

ووصل صاحب المُراوغات السحرية، لثالث تمريراته الحاسمة خلال الموسم الجديد، مؤكدا بأنه يستحق فُرصة أكبر مُستقبلا.

يُشار بأن وسائل الإعلام البريطانية، كانت مُتخوفة من تضييع موهبة محارب الصحراء، بسبب خيارات مُدربه دايفيد مويز.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=951255

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com