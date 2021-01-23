بالفيديو.. بن رحمة يتألق ويُقدم تمريرة حاسمة

عاد الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، للتألق رفقة ناديه واست هام، بمُناسبة مواجهة دوكاستر، في منافسة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وشارك الجناح الطائر، أساسيا في مركز جديد عليه كصانع لعب، ولكن هذا لم يمنعه من البروز، مُهديا هدفا لزميله يارمولينكو.

ووصل صاحب المُراوغات السحرية، لثالث تمريراته الحاسمة خلال الموسم الجديد، مؤكدا بأنه يستحق فُرصة أكبر مُستقبلا.

يُشار بأن وسائل الإعلام البريطانية، كانت مُتخوفة من تضييع موهبة محارب الصحراء، بسبب خيارات مُدربه دايفيد مويز.