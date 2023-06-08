بالفيديو.. بن رحمة يحتفل رفقة زملائه بلقب دوري المؤتمرات على أنغام الراي  

صنع الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، أمس الأربعاء، أجواء حماسية، خلال احتفاله مع زملائه بلقب دوري المؤتمرات.

وتم تداول مقطع فيدية، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أظهر جانبا من نحتفال بن رحمة، بهذا الللقب رفقة زملائع في ويست هام.

كما صنع الدولي الجزائري، أجواء احتفالية داخل حافلة الفريق، على أنغام الراي، والتي تفاعل معها كثيرا زملائه اللاعبين.

وحظي هذا الفيديو، بتفاعل مكبير على مواقع التواصل الإجتماعي، من أنصار ويست هام، ومحبي سعيد بن رحمة.