بالفيديو.. بن رحمة يخرج عن صمته في قضية ضربة الجزاء مع سليماني

خرج الدولي الجزائري اسماعيل بن رحمة عن صمته بخصوص اللقطة التي اثارت الجدل الكير بشأن ضربة الجزاء التي اراد تسديدها لكن اسلام سليماني خطفها منه و طالب بتسديدها.

وقال بن رحمة عن الحادثة التي اثارة الجدل الكبير في تصريح لقناة “أون تايم سبور” اليوم خلال التدريبات التي جرت بالإمارات “لا يوجد أي مشاكل مع اسلام سليماني حول ضربة الجزاء، إنه أخي إنه فعلا أخي”.

كما أضاف بن رحمة “ستكون مباراة هامة و سنلاقي منتخب مصر الكبير، المباراة ستكون رائعة هي في النهاية مباراة ودية لكن اتمنى أن نفوز، واتمنى ان تلعب بروح رياضية”.

وأردف مهاجم ويست هام الإنجليزي “نحن مستعيدين لكأس افريقيا، نلعب ضد فرق كبيرة مثل السنغال و مصر، لنكون جاهزين بشكل أكبر”

كما ختم عن اختياره عن أفضل لاعب في مصر “محمد صلاح أفضل لاعب في المنتخب المصري، لكن الجميع يعرف أن مصر يلع بكرة جماهيرة”.

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