بالفيديو.. بن رحمة يرد على ابعاده من الخضر بطريقته الخاصة !
بقلم عبد النور حواز
رد أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، برطيقته الخاصة على ابعاده من المنتخب الوطني.
بن رحمة سجل الهدف الأول لفريقه ويستهام يونايتد في الدقيقة 35 أمام المُضيف توتنهام هوتسبير في اللقاء الجاري حاليا.
كما عرفت مواجهة الجولة ال30 من الدوري الانجليزي الممتاز مُشاركة بن رحمة أساسيا.
ويُذكر أن الناخب الوطني جمال بلماضي أبعد بن رحمة عن مواجهتي السد أمام الكاميرون.
هدف سعيد بن رحمة ضد توتنهام pic.twitter.com/N6634jdyUZ
— نــــــــوال (@_____nawelll_) March 20, 2022
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