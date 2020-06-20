بالفيديو.. بن رحمة يرفع حصيلته من الأهداف والتمريرات الحاسمة

حافظ الدولي الجزائر سعيد بن رحمه، على تألقه، اليوم السبت، بمنح الفوز لناديه برينتفورد الإنجليزي، خلال مواجهة فولهام، معززا حصيلته من الأهداف والتمريرات الحاسمة لهذا الموسم.

وتمكن بن رحمة من تسجيل هدف السبق لصالح ناديه، في الدقيقة الـ88، ليرفع بذلك حصيلته من الأهداف في هذا الموسم لـ11 هدف.

وعاد الدولي الجزائري للبروز من جديد في الدقيقة الـ90، أين منح تمريرة الهدف الثاني، محققا بذلك التمريرة الحاسمة السابعة له في 35 مباراة شارك فيها.

وبهذا قاد سعيد بن رحمة، من جديد ناديه برينتفورد، لتحقيق فوز هام، عزز به رصيده في ترتيب البطولة، ويقربه أكثر من تحقيق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.