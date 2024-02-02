بالفيديو.. بن رحمة يروي “السوسبانس” الذي عاشه قبل ترسيم التحاقه بنادي ليون

كشف الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، الصعوبات التي واجهته قبل ترسيم التحاقه بنادي ليون الفرنسي، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري.

ونشرت إدارة نادي ليون، مقطع فيديو، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، خاص بسعيد بن رحمة.

وسرد الدولي الجزائري، في هذا الفيديو، حالة التوتر التي عاشها بسبب الصعوبات، والعراقيل، التي واجهته قبل ترسيم انضمامه لنادي ليون.

يذكر أن صفقة انتقال سعيد بن رحمة، من نادي وسيت هام، إلى ليون الفرنسي، كادت أن تسقط في الماء، بسبب خطأ اداري، قبل موافقة الفيفا، على تسجيل اللاعب خارج آجال الميركاتو.